(ANSA) – ROMA, 22 NOV – “Novità sulla riforma del Coni? Non ne ho. Domani vedo il sottosegretario Giorgetti, che ha confermato la sua presenza al Coni per la cerimonia dei 150 della federazione italiana di ginnastica”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine del convegno ‘Cambiare per vincere insieme’ Lo sport contro la violenza sulle donne, organizzato da Us Acli presso la Camera dei deputati.