(ANSA) – BRUXELLES, 22 NOV – Nella bozza della dichiarazione politica congiunta sulla Brexit e il futuro politico Ue-Gb, che ha avuto luce verde a livello di negoziatori, non si trova traccia della questione di Gibilterra, sollevata dalla Spagna, né quello sui diritti della pesca, sollevata dalla Francia. Fino a ieri sera i due dossier erano ritenuti nodi difficili da risolvere. “Aspettiamo e vediamo, ci sono idee e i contatti proseguono, ma non posso prevedere quali soluzioni potrebbero emergere” sulla questione di Gibilterra, ha dichiarato il portavoce della Commissione Ue, Margaritis Schinas. Il testo della dichiarazione politica congiunta sulle relazioni future è ora al vaglio degli ambasciatori dei 27, che si sono riuniti stamani alle 11, in una seduta straordinaria.