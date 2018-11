(ANSA) – ROMA, 22 NOV – Ex depositi abbandonati di Roma diventano luoghi di incontro e location per eventi socio-culturali. A presentare l’operazione di rigenerazione urbana temporanea che farà rivivere tre vecchie rimesse dell’Atac é la sindaca Virginia Raggi. “La sfida è stata vinta. Diamo nuova vita a edifici abbandonati facendoli diventare contenitori di cultura – spiega Raggi -. Spazi che restituiamo ai cittadini attraverso manifestazioni, eventi, mostre, ma anche attivando preziose sinergie come quella con la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea. Un bando pubblico ha permesso di affidare la gestione di queste attività alla società Ninetynine Urban Value”. I tre depositi, fino ad ora inutilizzati, sono: quello Vittoria di piazza Bainsizza ora denominato ‘PratiBus District’, l’ex rimessa Tuscolana in piazza Ragusa che adesso prende il nome di ‘Ragusa Off’, quella di San Paolo in via Alessandro Severo che aprirà nelle prossime settimane con il nome ‘San Paolo Garage’.