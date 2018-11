(ANSA) – BRUXELLES, 22 NOV – Ue e Regno Unito “ricordano la loro determinazione a sostituire la soluzione del ‘backstop'” il meccanismo che stabilisce lo status quo per le frontiere irlandesi, “con un successivo accordo che stabilisca disposizioni alternative per assicurare che non sorgano frontiere fisiche sull’isola di Irlanda, su base permanente”. Si legge nella bozza di accordo della dichiarazione politica congiunta sulle relazioni future tra Ue e Regno Unito, di cui l’ANSA ha preso visione.