(ANSA) – ROMA, 22 NOV – “Le nuove norme e un clima di odio minacciano i diritti dei migranti in Italia”: lo afferma un gruppo di esperti dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani, in un rapporto pubblicato ieri, che fa “appello urgente al governo” perché cambi rotta. “Il giro di vite sulle leggi per i migranti, proposto dall’Italia, avrà un serio impatto sulle loro vite, ed è causa di grave seria preoccupazione”, si legge nel testo. “Nella scorsa campagna elettorale alcuni politici hanno sostenuto spudoratamente la retorica razzista e xenofoba”. Da quando è al potere, “il governo italiano ha implementato le misure anti-migranti e di esclusione su cui aveva fatto campagna”. Pur “comprendendo le sfide che l’Italia affronta a causa dell’assenza di un sistema efficace di solidarietà europeo”, questo “non giustifica le violazioni dei diritti umani”. Secondo il gruppo di esperti dell’Alto commissariato, “il governo deve rispettare i valori sanciti nella Costituzione italiana, e gli impegni internazionali sottoscritti”.