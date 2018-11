CARACAS – La Vinotinto dei canestri è tornata sul parquet del palasport Gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo, noto anche come Parque Miranda, per preparare la delicatissima sfida contro il Canada. Il match é valevole per le qualificazioni per il mondiale Cina 2019.

La nazionale allenata dall’argentino Fernando Duró ha in programma due gare in questo 2018 nel suo cammino verso la kermesse iridata.

Il primo ostacolo lo affronterà, il 30 novembre, contro la nazionale del Canada: una vittoria garantirebbe la presenza venezuelana nel mondiale cinese.

L’ultima volta che il Venezuela ha sfidato il Canadà é stato durante le semifinali del torneo FIBA Americas disputato in Messico nel 2015. Quel giorno i creoli s’imposero per 79-78 é si qualificarono per i Giochi Olimpici Rio 2016. In finale poi superarono l’Argentina 76-71 é si aggiudicarono per la prima volta nella loro storia questo torneo.

Cinque giorni dopo, sfiderà le Isole Vergine, formazione già battuta (87–73) lo scorso 13 settembre.

Attualmente si stanno allenando sul parquet del Parque Miranda: Gregory Vargas, Heissler Guillent, César García, Elder Giménez, José Vargas, Luis Bethelmy, Néstor Colmenares. Sono stati invitati Yohanner Sifontes, Javinger Vargas e Jesús Rodríguez, quest’ultimo a Luis Carrillo, attualmente alle prese con dei problema personali.

Nei prossimi giorni dovrebbero aggregarsi al gruppo: David Cubillán (Stati Uniti), Pedro Chourio e Dwight Lewis (Argentina), Jhornan Zamora (Spagna), Miguel Ruiz (Uruguay), Windi Graterol (Brasile) e Gregory Echenique (Giappone).

Al momento la Vinotinto dei canestri ha 15 punti con un bilancio di 7 vittorie ed un sconfitta. Alle spalle del quintetto creolo c’è il Brasile con 14 punti e uno score di 6 vittorie e 2 ko. Per la kermesse iridata si qualificano le prime tre e la quarta migliore. La classifica è completata da Repubblica Dominicana (4-2), Isole Vergini (2-4) e Cile (1-5).

(di Fioravante De Simone)