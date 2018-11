(ANSA) – ROMA, 22 NOV – “Sono emozionato. Al momento, però, non mi sento molto diverso da come mi sono sentito all’ultima gara di altre stagioni Lascio la squadra, ma abbiamo per molti versi un rapporto strettissimo. Ieri sera il team ha organizzato una festa a sorpresa per me, è stato davvero bello vedere tutti assieme”. Così Kimi Raikkonen, che domenica ad Abu Dhabi disputerà l’ultima gara con la Ferrari, per passare alla Sauber nel 2019. “Non vedo ragioni per essere triste: assieme ci siamo divertiti, in due periodi distinti, ci sono state giornate difficili, ma tutto fa parte. Abbiamo vinto un titolo Piloti e due mondiali Costruttori, non avrei potuto chiedere di più – ha proseguito, riferendosi alla sua prima esperienza a Maranello -. Saranno tutti ricordi speciali e in futuro continueremo a essere amici, anche questo è importante. Da quando sono ritornato in Ferrari, nel 2014, abbiamo fatto tanta strada. C’è ancora qualcosa da migliorare, il lavoro non finisce mai”.