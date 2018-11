CARACAS – Josef Martínez (25 anni) ha segnato l’ultimo gol con la Vinotinto oltre due anni fa, nella gara vinta (5-0) contro la Bolivia nel Monumental di Maturín. Quel giorno, l’ex attaccante del Torino segnò addirittura una tripletta, la prima della sua carriera.

Da quell’undici novembre 2016 non ha più segnato in nazionale, Martínez ha disputato 10 gare con la Vinotinto rimanendo a secco contro Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Euskadi, Giappone e Iran. Una media preoccupante se guardiamo il suo score con la maglia dell’Atlanda United con 33 reti segnate in altrettante gare disputate. Grazie a questa prestazione ha vinto la scarpa d’oro della Major League Soccer. Ma sfortunatamente, questo fiuto del gol non é riuscito ad averlo in nazionale.

Con la casacca della nazionale ha disputato 37 gare con un magro bottino di 9 reti segnate contro El Salvador (amichevole disputata il 22 maggio 2013 e vinta per 3-2), Bolivia (amichevole disputata il 14 agosto 2013 e finita 2-2), Perù (amichevole disputata 31 il marzo e vinta per 1-0), Ecuador (gara di qualificazioni Russia 2018 disputata il 17 novembre del 2015, sconfitta per 1-3), Galicia (amichevole disputata il 20 maggio 2016 e pareggiata 1-1), Giamaica (Coppa America 2016, disputata il 5 giugno 2016, vittoria per 1-0), Argentina (gara di qualificazioni Russia 2018 disputata il 6 settembre, pareggio 2-2) e la tripletta contro la Bolivia (qualificazioni Russia 2018, vittoria 5-0).

Per interrompere questo digiuno con il gol, Josef Martínez dovrà attendere al 2019, quando ci sarà la finestra Fifa per disputare gare amichevoli che serviranno alla sua nazionale come preparazione per la Coppa America (in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio) e poi le qualificazioni per il mondiale Qatar 2022 (al via nel mese di settembre 2019).

(di Fioravante De Simone)