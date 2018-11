(ANSA) – GENOVA, 22 NOV – Parte da Genova la settima edizione della Junior Tim Cup-il calcio negli oratori, organizzato dalla Lega Calcio in collaborazione con il Csi sotto l’egida della Tim, torneo di calcio a 7 dedicato agli under 14. “In questo momento difficile per la città ci tenevamo a partire da Genova – ha detto Fabio Santoro , direttore marketing della Lega Calcio -. E’ un progetto che ci piace e ha fatto vivere momenti indimenticabili a tutti i ragazzi. Da oggi riprendiamo il giro d’Italia”. Alla presentazione hanno preso parte i due capitani di Genoa e Sampdoria, Domenico Criscito e Fabio Quagliarella oltre a una delegazione di bambini degli oratori genovesi. “Sono contentissimo di far parte di questo progetto – ha detto Quagliarella -. Siamo stati piccoli anche noi e vedere nei loro occhi la gioia per averci qua ci rende felici”. “Da bambino ho giocato negli oratori – ha ricordato Criscito – e guardando loro mi ricordo il mio passato”. La Junior Tim Cup in questi anni ha visto ben 4.798 oratori in campo.