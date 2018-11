(ANSA) – NAPOLI, 22 NOV – ”La Var? Bisogna perfezionarla e magari utilizzarla un po’ di più”. Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Kiss Kiss dice la sua sullo strumento tecnologico che dall’anno scorso serve da aiuto agli arbitri e che, soprattutto negli ultimi tempi, ha generato qualche polemica. ”Una chiamata per tempo alla Var? Non so – osserva l’allenatore del Napoli – c’è la volontà di utilizzarla un po’ di più, poi come tutte le cose nuove c’è bisogno di avere esperienza nell’applicazione. C’è stato qualche episodio negativo, alla fine la decisione è sempre dell’arbitro”. Esiste la possibilità che l’Uefa decida di utilizzare la Var anche in Champions, a partire dagli ottavi di finale. ”Mi piacerebbe – dice Ancelotti – anche se sono molto in ritardo. Fanno la questione che alcuni arbitri non hanno esperienza sulla Var, ma dagli ottavi di Champions sono tutti arbitri con esperienza e la Var potrebbe aiutarli”.