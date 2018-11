(ANSA) – LAKE LOUISE LAKE LOUISE (CANADA) 22 NOV – Dopo Christoph Innerhofer che avev dominato la prima prova, un altro azzurro si è’ messo in evidenza nella 2/a prova cronometrata in in vista della discesa di Cdm di sabato a Lake Louise che sarà seguita domenica da un Super G. È’ Dominik Paris che con un ritardo di 01.17 ha realizzato il secondo tempo alle spalle dello svizzero Beate Feuz (1.45.90). Terzo tempo (+01,32) per l’austriaco johannes Morelli. Più indietro gli altri azzurri. Prima della gara è’ prevista una terza ed ultima prova.