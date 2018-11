(ANSA) – BUENOS AIRES, 22 NOV – “Il tifoso del Boca non finisce mai di sorprenderci”, ha commentato oggi a Buenos Aires il presidente del club ‘xeneize’ osservando lo stadio della Bombonera stracolmo di 50.000 sostenitori dei gialloblu in occasione dell’ultimo allenamento a porte aperte prima della partita di ritorno di sabato per la finale della Coppa Libertadores contro gli ‘arcinemici’ del River Plate. I calciatori gialloblu allenati da Guillermo Barros Schelotto si sono presentati nello stesso stadio in cui quasi due settimane fa si è giocata la prima partita di finale terminata con un 2-2 al cardiopalmo. La seconda, invece avrà come scenario lo stadio Monumental dei ‘millonarios’ biancorossi diretti da Marcelo Gallardo. Il Boca Juniors ha vinto la Libertadores sei volte e il River Plate tre, ma i tifosi delle due sponde, che non esitano ad equiparare questo match ad una finale mondiale, sanno che ci sarà per loro e per la loro squadra un prima e un dopo i 90 minuti del Monumental.