(ANSA) – L’AVANA, 23 NOV – Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, è giunto oggi a L’Avana per una visita ufficiale con forte connotazione economica, ma che sul piano politico significa la riapertura di contatti ad alto livello e la possibilità che l’isola possa essere visitata in un futuro non lontano dallo stesso re di Spagna, Felipe VI. Una fonte cubana ha voluto precisare all’arrivo del leader spagnolo che “questa è la prima visita di carattere ufficiale di Sánchez nell’isola, ed anche la prima di un presidente del govderno spagnolo a Cuba da quella realizzata da Felipe González nel 1986”. In prima pagina, anche se non a caratteri di scatola, il quotidiano ufficiale ‘Granma’ ha annunciato che “l’illustre visitatore” si intratterrà, fra gli altri, con il presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Per quanto riguarda il programma di Sánchez, non esistono informazioni su suoi possibili incontri con oppositori cubani che il governo ufficialmente non riconosce e considera “mercenari degli Stati Uniti”.