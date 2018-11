(ANSAmed) – BEIRUT, 23 NOV – Anche caschi blu italiani in Libano, inquadrati nella missione Onu (Unifil) schierata nel sud del paese dei Cedri, hanno preso parte alla parata militare svoltasi a Beirut in occasione del 75/mo anniversario dell’indipendenza del Libano. In un comunicato inviato all’ANSA, l’ufficio stampa di Unifil ha affermato che alla cerimonia svoltasi ieri e a cui era presente tra gli altri il presidente della repubblica libanese Michel Aoun, ha preso parte il comandante della missione Onu, il generale italiano Stefano Del Col. Con questa presenza, si legge nel comunicato, si è voluto “testimoniare la vicinanza della popolazione libanese ai peacekeeper della missione Unifil”. (ANSAmed).