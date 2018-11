(ANSA) – ROMA, 23 NOV – “Abbiamo un obiettivo chiaro. È molto importante che siano le persone alle primarie a eleggere il segretario. C’è un governo pericoloso. Se dobbiamo cambiare il Pd e combattere serve un segretario legittimato dal voto contro la frammentazione e il rischio di immobilismo”. Così, a margine di una iniziativa a Roma, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti candidato alla segreteria del Pd, in merito al rischio che alle Primarie nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta. “Ora sono in campo in molti, buona fortuna a tutti – ha aggiunto – Attenzione però al trasformismo; ognuno con dignità si assuma la responsabilità di quanto è successo in questi anni, ai ruoli che si sono ricoperti. Al Pd non servono gattopardi che fanno tutte le parti in commedia, al Pd serve cambiare”.