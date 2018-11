Prima ospite di Monica Marangoni, con Stefano Palatresi al piano, è l’attrice Miriam Candurro che in “Un posto al sole” interpreta il personaggio di Serena Cirillo.

Con David Riondino, attore, musicista e regista, e lo scrittore Dario Pisano, si parla della modernità del Boccaccio, poeta e scrittore del XIV secolo, tra i più importanti della letteratura italiana. A Salvatore Ferragamo, grande firma della moda italiana, è dedicato il servizio di Virginia Zullo.

Si passa poi all’ ingegneria del vento, con Paolo Schito, ricercatore presso il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano. Si cambia ancora argomento, con un’altra eccellenza esclusiva della gastronomia italiana: la mortadella, quella emiliana, di cui ci parla Corradino Marconi, presidente del Consorzio Mortadella Bologna IGP.

Chiude la puntata l’esibizione dal vivo della cantante Maria Carfora che canta la canzone da Oscar: “La vita è bella”, dal film di Roberto Benigni.

L’Italia con Voi va a Toronto, per i festeggiamenti del Premio Eccellenze Italiane. E poi, in omaggio a Sisto Malaspina, il nostro connazionale rimasto vittima del recente attentato di Melbourne, l’intervista rilasciata a Rai Italia nel 2015, in cui racconta la sua storia di emigrante di successo.

Programmazione Venerdì 23 Novembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

