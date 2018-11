(ANSA) – ROMA, 23 NOV – “Il mio sfogo è stato frutto di un momento di sconforto: non ho mai annunciato che mi ritiro, prenderò una decisione sul futuro dopo gli accertamenti clinici”. Così Elena Fanchini precisa i termini del suo messaggio in lacrime postato su Instagram, chiarendo da sito della Fisi di non aver preso una decisione definitiva sul prosieguo sulla sua carriera agonistica. Fanchini, 33 anni, era tornata in pista dopo aver sconfitto un tumore ma tre giorni fa ha riportato in allenamento la frattura del perone e del piatto tibiale con sospetto interessamento dei legamenti. Fanchini, infortunatasi a Copper Mountain martedì nel corso di un allenamento, è prossima al rientro in Italia e lunedi’ si sottoporrà a Brescia ad ulteriori esami, in stretta collaborazione con la Commissione Medica FISI.