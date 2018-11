(ANSA) – LONDRA, 23 NOV – L’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Londra cita un ipotetico atto di “clemenza” per Matthew Hedges, il ricercatore inglese condannato nei giorni scorsi a Dubai all’ergastolo per “spionaggio”. Ma Hedges, in una brevissima telefonata con la moglie Daniela Tejada, raccontata dalla donna alla Bbc, si dice “terrorizzato” dalla detenzione. La vicenda resta al centro dei media, mentre il governo di Theresa May insiste ad assicurare l’intenzione di fare pressioni sul Paese alleato del Golfo per il rilascio di Hedges, 31enne studioso alla Durham University. Intanto l’ambasciatore emiratino Sulaiman Almazroui, parlando oggi a Londra dopo un colloquio con familiari dell’uomo, ha ribadito la volontà di risolvere “amichevolmente” il caso, senza escludere un qualche provvedimento di clemenza. Ma ha difeso la fondatezza della condanna: “Non si è trattato – ha sostenuto – d’un processo show di 5 minuti, come si è detto. Tre giudici hanno valutato prove stringenti nel corso di un mese e tre udienze”.