(ANSA) – BRASILIA, 23 NOV – Il presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato oggi di essere “felice” di incontrarsi tra una settimana a Rio de Janeiro con John Bolton, inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Felice di ricevere una visita del consigliere Usa per la Sicurezza nazionale John Bolton la prossima settimana”, ha scritto il futuro capo di Stato brasiliano su Twitter. “Avremo certamente una conversazione produttiva e positiva per le nostre nazioni”, ha aggiunto Bolsonaro. Bolton sarà il primo funzionario dell’amministrazione Trump a incontrare personalmente Bolsonaro. Dopo lo scalo in Brasile, il braccio destro del presidente Usa sbarcherà in Argentina per partecipare, insieme a Trump, al G-20.