(ANSA) – MILANO, 23 NOV – “Icardi è uno specialista del gol. In termini di numeri ha potenzialità infinite e noi vogliamo metterlo in condizione di potersi esprimere per la sua caratteristica”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, alla vigilia del match contro il Frosinone. “La cosa altrettanto importante è che Mauro si sta dannando l’anima per poter essere di raccordo con la squadra”, ha proseguito Spalletti.