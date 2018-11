(ANSA) – ROMA, 23 NOV – “Noi stiamo cercando di portare una evoluzione nel nostro gioco provando ad alzare il ritmo e per questo sicuramente quella di domani sarà una bella sfida: intensità di gioco e impatti fisici la faranno da padrone. Al di là dei giocatori che riescono a schierare in campo, gli All Blacks hanno sempre una grande intensità e qualità nel gioco”. Così il capitano dell’Italrugby, Leonardo Ghiraldini, nella conferenza stampa alla vigilia del match con la Nuova Zelanda a Roma, ultimo dei tre Cattolica Test Match 2018. “La partita contro l’Australia ha dimostrato che possiamo giocare match con grande fisicità e intensità elevata – ha detto ancora Ghiraldini -. Domani sarà uno step in più a livello mentale e fisico rispetto alle partite precedenti. Gli All Blacks fino alla fine non mollano mai”.