(ANSA) – ROMA, 23 NOV – “Noi abbiamo sempre visto le sanzioni contro la Russia come uno strumento per garantire l’applicazione delle regole di diritto internazionale ed è importante che questo sia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in conferenza stampa con il collega russo Serghiei Lavrov. “Naturalmente hanno un impatto. Essendo il nostro un paese a vocazione esportatrice quando ci sono queste sanzioni c’è un impatto di cui bisogna tenere conto ma bisogna tenere conto anche del rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionali”, ha aggiunto. Lavrov ha detto che “ci sono diversi paesi, tra cui l’Italia, che considerano le sanzioni un atto anomalo e ne siamo grati. Ma non sta a noi fare il primo passo. Noi dobbiamo costruire la nostra economia in questo contesto di poca affidabilità dei nostri partner economici”