(ANSA) – ROMA, 23 NOV – “Dopo l’incontro a Bruxelles, non abbiamo ancora tutte le garanzie che vogliamo su Gibilterra, non possiamo considerare che esista un accordo”: è quanto affermano fonti governative spagnole dall’Avana, dove il premier Pedro Sánchez è in visita ufficiale. Lo riferisce El Mundo. La Spagna, sottolinea il quotidiano, “al momento mantiene il veto” sull’accordo per la Brexit.