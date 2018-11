(ANSA) – MILANO, 23 NOV – In Lombardia sono 423 mila le cariche delle donne nelle imprese, ma al vertice sono solo una su quattro. Sono i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi diffusi questa mattina al convegno ‘L’Italia che vogliamo è più donna’, nel quadro dell’Osservatorio dell’imprenditorialità femminile di Unioncamere – InfoCamere nazionale. Nelle “stanze dei bottoni”, le donne rappresentano solo il 24%, con 194 mila degli 807 mila amministratori d’impresa oggi esistenti in Lombardia. Quasi 7 mila le presidenti, 2 mila le vicepresidenti, 1.251 gli amministratori delegati donne, 9 mila le amministratrici, 151 i direttori donna. Per donne imprenditrici, dopo Milano con 64 mila imprese, +1,6%, c’è Brescia, con 24 mila e Bergamo con 19 mila. A Milano città ci sono 109 mila cariche delle donne nelle imprese, +1,3% dal 2017. Bene presidenti e vice, 2 mila, con una crescita del 3%. Tra le imprenditrici, 38 mila, +1,5%, trainano come settori sport e arte. Per Marzia Maiorano, la presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile, “occorre partire dai giovani”. Per Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio, “una Milano sempre più globale deve valorizzare le professionalità femminili”. Secondo Tiziana Pompei, vice segretario generale di Unioncamere, “le donne nel mondo dell’impresa hanno ampi margini di sviluppo che vanno colti per ridare slancio”. Per Roberta Cocco, assessore del Comune di Milano, “è necessario eliminare gli stereotipi di genere. Milano in questo momento è il terreno fertile ideale per l’imprenditoria digitale”.