CARACAS – De acuerdo a la encuestadora Meganálisis el 84,1% de la población venezolana quiere al presidente Nicolás Maduro fuera del poder.

El tamaño de la muestra de la encuesta fue de 1030 personas. Estas fueron entrevistadas sobre una base de 20.759.809 personas registradas en el Consejo Nacional Electoral, que fue conformado para las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo.

La compañía aseguró que el objetivo de esta encuesta realizada entre los días 12 y 18 de noviembre, fue “investigar y conocer la situación social, política y económica de Venezuela”.

Añadió que el 79,8% del 100% de la población no pertenece a ningún tipo de partido político porque no confían en estos grupos . Consideran que los partidos están enormemente desprestigiados.

Sostuvo que los 2 partidos políticos que más destacan en Venezuela son: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que representa al 5,4 de los venezolanos, y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con tan solo 11,3%.

Las personas encuestadas se eligieron al azar y representan las distintas clases sociales en los 16 estados más importantes de Venezuela.

Meganálisis considera que la abstención será muy visible en las elecciones de concejales que se celebrarán el próximo 9 de diciembre en el país.

La razón de la abstención es que 82,4% de los ciudadanos no ejercerá su derecho al voto, 22,5% no sabían que vendría un proceso electoral y el 31,4% afirmó que el voto no sirve para lograr un cambio en Venezuela.

También se destacó que el salario mínimo no alcanza para los gastos básicos de una persona en un 85%, y que el socialismo con un 82,1% “es la peor ideología política”.

Asimismo, los encuestados no confían en la Asamblea Nacional (AN) porque para un 79,7% hay un gran número de parlamentarios que son opositores pero están al servicio del gobierno; 83,7% no quiere otro proceso de dialogo porque no confían en la oposición ni en el gobierno nacional.

El 65.4% de los encuestados indicaron que estas navidades serán “las más tristes y peores que hayan vivido”, y el 50.1% no tiene “para cubrir los mínimos gastos tradicionales de navidad”.