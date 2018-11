(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Nuove rivelazioni di Football Leaks gettano ombre sul calcio. Le pubblica L’Espresso che parla dell’assunzione di un farmaco proibito da parte di Sergio Ramos, positivo ai controlli antidoping – secondo il settimanale in edicola domenica – dopo la finale vinta nel 2017 dal Real Madrid sulla Juve 4-1. “Un semplice disguido”, fu la giustificazione. E il caso si chiuse senza conseguenze per il club spagnolo. Stesso esito quattro mesi prima, dopo un’altra presunta violazione dei ‘blancos’. Le nuove carte di Football Leaks, ottenute da Der Spiegel e analizzate da L’Espresso insieme ai giornali del consorzio Eic, alzano il velo su una vicenda che prese le mosse il 3 giugno 2017. Quel giorno la Juventus perse la finale Champions contro il Real all’epoca guidato da Ronaldo. Quella sera, Sergio Ramos venne trovato positivo ai controlli antidoping, come scrive L’Espresso. L’Uefa ha ritenuto credibile la giustificazione fornita dal medico degli spagnoli. Un semplice errore materiale, questa la versione difensiva.