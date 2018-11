(ANSA) – PARIGI, 23 NOV – L’uomo con il gilet giallo asserragliatosi nella stazione di servizio del centro commerciale Anjou di Angers, nell’ovest della Francia, ha dichiarato che la granata di cui è in possesso è “disinnescata”: è quanto rivela il Courrier de l’Ouest. Le teste di cuoio stanno trattando con lui per tentare di riportarlo alla calma. Secondo Bfm-Tv, l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per traffico di droga.