CARACAS – Il posticipo di quattro giorni della finale del Torneo Clausura ha fatto crescere l’ansia tra i tifosi del calcio venezuelano. Tutti si chiedono: Deportivo La Guaira o Deportivo Lara? Chi vincerà il Torneo Clausura?

La gara d’andata disputata nello stadio Metropolitano di Cabudare é finita 0-0 lasciando tutto aperto per il match di ritorno che andrà in scena domenica, alle 16:00, sul campo dello Stadio Olímpico della UCV. Sette giorni fa, il Lara ha mandato alle ortiche la possibilità di presentarsi a questa gara con un leggero vantaggio dopo il rigore fallito da Jesús Hernandez.

Nei cinque anni di storia, la formazione arancione ha messo in bacheca due trofei della Coppa Venezuela vinti nelle stagioni 2014 e 2015, allora sulla panchina c’era Leo González, attualmente é l’allenatore del Lara.

Dal canto suo, la formazione barquisimetana gioca la sua seconda finale consecutiva, l’anno scorso ha battuto nel Torneo Clausura 2017 il Mineros de Guayana. Ma nel suo palmarés c’è un campionato assoluto dopo l’accoppiata Torneo Apertura 2011 e Torneo Clausura 2012. Allora il Deportivo Lara era allenato dall’italo-venezuelano Eduardo Saragó.

Va ricordato che Deportivo La Guaira e Deportivo Lara hanno estromesso dalla finale rispettivamente Deportivo Táchira e Caracas, che ai nastri di partenza erano le favorite alla vittoria finale.

La formazione barquisimetana dovrà superare non solo l’ostacolo La Guaira, ma anche le statistiche. Da quando è entrata in vigore la formula dell’Octagonal nessuna formazione ha vinto la gara di ritorno della finale.

Dal 2015 sino ad oggi, si sono disputate 13 gare con un bilancio di 10 vittorie per la squadra di casa e tre pareggi. La prima volta che é stato implementato l’Octagonal é stato durante il Torneo Adecuación, allora si sfidarono in finale Zamora e Deportivo La Guaira. I bianconeri, allora allenati dall’italo-venezuelano Francesco Stifano vinsero 2-0 a Barinas e poi persero tra le mura dell’Olimpico per 1-0. Con questo risultato ad avere la meglio furono i ragazzi del mister di origine campana. L’anno scorso il Lara arrivò in finale e sfidò il Mineros, ko esterno per 1-0 e vittoria interna con lo stesso punteggio. I barquisimetano alzarono la coppa in cielo grazie ai tiri dal dischetto.

Domenica scopriremo se il Deportivo La Guaira allungherà questa sorta di sortilegio o se il Deportivo Lara sarà la prima squadra che vince in trasferta in una finale dell’Octagonal.

(di Fioravante De Simone)