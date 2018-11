(ANSA) – ROMA, 23 NOV – L’Italia del curling riscrive la storia. Dopo quasi 40 anni di digiuno, gli azzurri sono tornati sul podio di un Europeo: è accaduto a Tallinn, dove hanno ottenuto la medaglia di bronzo. Nell’edizione di Varese del 1979 Giuseppe Dal Molin, Andrea Pavani, Giancarlo Valt ed Enea Pavani centrarono quello che fino ad oggi era stato l’unico piazzamento tricolore nella top 3 di una rassegna continentale. Oggi come allora la medaglia è di bronzo, ma questa volta porta la firma di Joel Retornaz (skip, Sporting club Pinerolo), Simone Gonin (Sporting club Pinerolo) Amos Mosaner (Aeronautica militare), Sebastiano Arman (Aeronautica militare) e Fabio Ribotta (Sporting club Pinerolo). La vittoria per 8-6 sulla Germania nella finale per il terzo posto accende i riflettori sull’eccellente lavoro dello staff tecnico italiano, diretto da Marco Mariani, coadiuvato dall’allenatore Soren Gran.