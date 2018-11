(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Fallisce il sogno del sorpasso, anche magari solo per una notte, dell’Alaves nei confronti del Barcellona capolista. La squadra basca, che in classifica occupa il secondo posto – con 23 punti – a una solo lunghezza dai blaugrana, è stata infatti sconfitta per 1-0 sul campo del Leganes, nell’anticipo della 13/a giornata della Liga. Ha deciso il match dello stadio Municipal di Butarque la rete segnata dopo 42′ da En-Nesyri, servito da Silva. Il Barcellona sarà in campo domani nel Wanda Metropolitano, contro l’Atletico Madrid (alle 20,45), che in classifica lo tallona a un solo punto, assieme a Siviglia e appunto Alaves. Il Real Madrid, invece, giocherà alle 13 sul campo dell’Eibar.