(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Ancora un exploit dell’Italia in Coppa del mondo di golf. A Melbourne, nella 59/a edizione dell’ISPS Handa World Cup, la coppia azzurra composta da Renato Paratore e Andrea Pavan con 202 (-14) è passata dalla 3/a alla 2/a posizione al fianco di Messico (Ancer e Diaz) e Corea del Sud (An e Kim). A un round dal termine l’Italia sogna il bersaglio grosso per ripetere l’exploit dei fratelli Molinari, vittoriosi in Cina nel 2009. Ma in Australia con una prova show (197, -19) il Belgio (Pieters e Detry) sembra aver ipotecato la medaglia d’oro. Cinque i colpi che gli azzurri devono recuperare ai leader, in fuga. Più facile per la coppia italiana puntare all’argento già conquistato nel 1998 da Costantino Rocca e Massimo Floriol in Nuova Zelanda. Chance per il podio pure per Inghilterra (Poulter e Hatton), Australia (Cameron Smith e Marc Leishman) e Svezia (Bjork e Lagergren), tutte 5/e con 203, -13. Sembra invece ormai fuori dai giochi la Danimarca. I campioni in carica (Olesen e Kjeldsen) sono 11/i con 206 (-10).(ANSA).