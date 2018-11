(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Bisogna approfondire “le responsabilità di coloro che hanno trattato con Cosa Nostra” e ricostruire una verità politica di cosa avvenne negli anni delle stragi, oltre alla verità processuali che hanno accertato i tribunali che hanno. A pensarlo è il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, che vuole che un Comitato sull’Antimafia sia dedicato proprio alla Trattativa Stato Mafia e alle stragi che hanno insanguinato l’Italia negli anni Novanta. A chi gli chiede se sarà possibile farlo visto che nella Commissione bicamerale siedono esponenti di Forza Italia, risponde: “mi auguro che si possa e si voglia fare anche da parte degli esponenti di quelle forze politiche perché è nel loro stesso interesse fugare ogni ombra di sospetto in merito ad eventuali coinvolgimenti o commistioni. Il mio motto è: “male non fare paura non avere”.