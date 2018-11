(ANSA) – MILANO, 24 NOV – Per tre volte i bulli sono riusciti a estorcergli soldi, poi la loro vittima, un minorenne, ha raccontato tutto ai genitori e ha denunciato l’accaduto. Così a Erba (Como) 4 giovani (tra i quali una ragazza e un minorenne) sono stati denunciati dai carabinieri per concorso in estorsione. A darne notizia oggi è La Provincia di Como. A quanto risulta gli episodi di bullismo si sarebbero verificati a breve distanza l’uno dall’altro, sempre di giorno e nel centro di Erba. I 4 aggressori avrebbero avvicinato la vittima in una prima occasione chiedendole dei soldi e di fronte al rifiuto l’avrebbero percossa ottenendo così alcune banconote. Nei giorni successivi altri due episodi: in tutto avrebbero estorto 250 euro.