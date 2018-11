(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Si prevede una serata da incorniciare per Sergio Busquets, il pluridecorato metronomo del Barcellona (un titolo mondiale, due europei con la Nazionale, fra gli altri), a prescindente dall’esito del big-match della Liga in programma alle 20,45 nello stadio Wanda Metropolitano fra l’Atletico Madrid e i blaugrana. Busquets, infatti, proprio oggi indosserà per la 500/a volta la maglia del Barcellona, dopo essere partito dalla ‘cantera’ del club catalano. Solo sei giocatori sono riusciti a precederlo nell’esclusivo club dei cinquecento: Xavi, Iniesta, Messi, Puyol, Migueli e il portiere Victor Valdés.