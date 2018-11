(ANSA) – FIRENZE, 24 NOV – La Fiorentina dovrà fare a meno di Marko Pjaca per la trasferta di domani contro il Bologna. Il nazionale croato è alle prese con una forma acuta di lombalgia accusata durante i recenti impegni con la propria Nazionale: il club viola ha cercato di recuperarlo in questi giorni senza però riuscirci. Di qui la decisione di non correre rischi.