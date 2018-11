(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Un video per ringraziare quanti lo hanno sostenuto, anche a distanza. Niki Lauda è riapparso su Twitter, dopo il trapianto dei polmone, tranquillizzando i propri fan e sottolineando l’ennesima impresa della Mercedes, di nuovo davanti a tutti grazie a Lewis Hamilton: “Come tutti sapete ho avuto un brutto periodo dal punto di vista della salute e il sostegno che ho ricevuto da tutte le persone che ho incontrato è stato incredibile – le parole del pluricampione del mondo di F1, oggi presidente non esecutivo della scuderia Mercedes -. Sono riuscito a scendere dal letto più velocemente, perché sentivo di essere a casa, in una grande famiglia di amici. Il successo di quest’anno è stato eccezionale, perché è stato il quinto titolo di fila, di nuovo con Lewis e ovviamente con l’aiuto di Bottas, quindi sono convinto che non avremmo potuto fare un lavoro migliore”. “E ora il messaggio importante è che ci sarò presto e ripartiremo di nuovo. La pressione arriverà per la sesta volta. Grazie mille”, ha aggiunto.