(ANSA) – SAN SEVERO (FOGGIA), 24 NOV – Un uomo, Michele Russi, detto “Coccione”, con numerosi precedenti penali, è stato ucciso poco fa mentre si trovava nei pressi di un barbiere in via Terranova a San Severo, in provincia di Foggia. Nell’agguato sarebbero rimaste ferite altre due persone, di cui una in gravissime condizioni. Secondo le prime informazioni sono stati sparati una cinquantina di colpi di pistola.