(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 25 NOV – Rino Gattuso considera “una maledizione” gli infortuni occorsi al Milan, ma non vuole siano “un alibi”, alla vigilia della sfida contro la Lazio, scontro diretto per la Champions: “Dobbiamo solo stare tranquilli e preparare partita dopo partita. E’ un momento difficile, ma ho visto un gruppo coeso e molto carico. La squadra è viva e ha grandissimo entusiasmo”. Gattuso passa al contrattacco, si difende dalle critiche ricevute per i tanti infortuni, precisando che “ci sono stati meno infortunati rispetto al passato”.