(ANSA) – HARARE, 24 NOV – L’ex presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, non è più in grado di camminare e la sua salute sta peggiorando: lo ha detto il suo successore, Emmerson Mnangagwa durante un comizio. L’ex presidente, 94 anni, è stato ricoverato in un ospedale di Singapore per due mesi. “Non può più camminare ma noi continueremo a prenderci cura di lui”, ha detto Mnangagwa, che ha preso il suo posto un anno fa dopo che Mugabe ha lasciato l’incarico dietro pressioni dei militari. Mnangagwa ha detto che Mugabe avrebbe dovuto rientrare nello Zimbabwe il 15 ottobre, ma che le sue condizioni di salute non lo hanno permesso. Non ha fornito ulteriori dettagli sul suo stato. L’ex presidente dovrebbe rientrare il 30 novembre. Prima di questa drammatica uscita di scena, Mugabe era il più anziano capo di Stato del mondo.