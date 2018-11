(ANSA) – ROMA, 24 NOV – In Medio Oriente e nel Mediterraneo “non ci possono essere soluzioni credibili se non attraverso un processo politico. Le soluzioni militari non faranno altro che generare frustrazioni, rivalse, sofferenze. E’ alla mediazione politica che dobbiamo affidarci tenendo presente che i rischi di Stati falliti travalica i confini geografica di un’aera quanto mai frammentata”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo alla sessione conclusiva del Forum Rome Med 2018.