(ANSA) – FIRENZE, 24 NOV – Oltre 50 tifosi della Roma, in viaggio in treno dalla Capitale a Venezia e diretti a Udine, sono stati fatti scendere stamani alla stazione di Firenze e poi denunciati perchè o senza biglietto o con titoli di viaggio contraffatti. Lo rende noto Fs. I tifosi erano a bordo del Frecciarossa 9406 e dopo che il personale addetto ai controlli dei biglietti ha notato anomalie nei ticket o la mancanza dei titoli di viaggio, sono stati fatti scendere a Santa Maria Novella e poi sono stati identificati dalla polfer e scortati oltre i gate della stazione. In otto hanno poi provato a forzare i controlli ai gate per cercare di salire nuovamente a bordo di un treno, ma, spiega Fs, “sono stati fermati e riaccompagnati all’esterno dell’area dei binari”. In totale il treno Frecciarossa ha maturato 40 minuti di ritardo. “Trenitalia – conclude la nota – sta procedendo a denunciare presso le autorità competenti i responsabili dell’accaduto per truffa, contraffazione del titolo di viaggio e interruzione di pubblico servizio”.