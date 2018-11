(ANSA) – MILANO, 25 NOV – “Higuain a oggi non mi ha mai detto che vuole andar via. Mi suonano strani questi titoli: con il rapporto che abbiamo, se avesse voglia di cambiare aria me lo avrebbe detto. Penso non ci sia nulla di vero”. E’ la precisazione di Rino Gattuso, nella conferenza stampa della vigilia della trasferta contro la Lazio, sulle indiscrezioni che riguardano il futuro dell’attaccante argentino, che ieri si è visto respingere il ricorso contro le due giornate di squalifica. “In passato – ricorda Gattuso – è capitato che alcuni giocatori siano venuti da me per problemi familiari, come Bonucci che ha fatto una scelta precisa. Le voci su Higuain non mi danno fastidio, deve solo essere meno nervoso”. “Higuain – aggiunge Gattuso – sa che deve migliorare, Milanello non è una zona di parcheggio dell’Autogrill dove i giocatori si fermano solo un anno. Bonucci ha dato tantissime cose, Higuain sta dando tante cose, ma poteva gestire meglio l’episodio sull’arbitro. Se la sentiva di tirare il rigore, li ha sbagliati anche Maradona”.