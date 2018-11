(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Essere sovrappeso o obesi non sarà più elemento di discriminazione o allontanamento per i militari italiani, che saranno aiutati a superare e risolvere il loro problema fisico. Non più offese o umiliazioni, come quelle immortalate da Stanley Kubrick in Full Metal Jacket con il soldato “palla di lardo”, ma una circolare del ministero della Difesa che servirà proprio ad affrontare il tema dell’obesità tra i militari. E’ stata proprio il ministro Elisabetta Trenta, fin dall’inizio del suo mandato attenta anche al “benessere” delle donne e degli uomini con le stellette, ha illustrare sul suo profilo Facebook la circolare, che verrà pubblicata a giorni: “fino ad oggi il sovrappeso dei nostri militari era stato motivo di congedo, di abbandono. Ora stiamo cercando di correggere la situazione, perché se è vero che l’obesità è un problema, a volte anche con una forte componente psicologica, come tale deve essere trattato. Il personale va seguito, va accompagnato va affiancato quando ne ha bisogno”.