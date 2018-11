(ANSA) – ROMA, 24 NOV – “Vincere contro la Roma è sempre gratificante per tutti. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, lo sapevamo, quindi eravamo consapevoli di giocare secondo dei principi che i ragazzi hanno applicato alla perfezione. Oggi ho visto partecipare tutti con grande passione, anche chi è rimasto in panchina. Lo sport è questo”.Così l’allenatore dell’Udinese Davide Nicola commenta il successo contro la Roma. “Dovevamo rimanere compatti, solidi e ordinati: lo abbiamo fatto con grande impegno e organizzazione – ha aggiunto – Questa è una prima parte, dobbiamo ancora migliorare. Tutto l’ambiente ha capito che ci troviamo in una situazione difficile e dobbiamo uscirne il prima possibile, anche con armi diverse. Il nostro obiettivo è quello di ‘sbranare’ gli avversari, di andare a imporre il nostro gioco, ma ci vuole tempo”.