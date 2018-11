(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Continua il duello ravvicinato al vertice della Premier League fra il Manchester City, punti 35, e il Liverpool di Juergen Klopp, che insegue a -2. La squadra di Pep Guardiola oggi, nella sfida valida per la 13/a giornata, ha vinto a Londra sul West Ham United per 4-0, grazie a David Silva, Sterling e Sane, tutti in gol nel primo tempo (nel finale poker di Sane). Tris anche del Liverpool in trasferta, ma contro il Watford, con gol nella ripresa di Salah, Alexander-Arnold e Firmino proprio allo scadere. Pari senza reti, invece, del Manchester United di José Mourinho in casa con l’altra londinese, il Crystal Palace guidato da Roy Hodgson.