(ANSA) – TORINO, 24 NOV – Cristiano Ronaldo “ha segnato 15 gol nell’ultima Champions, molti decisivi e di pregevole fattura, noi ne sappiamo qualcosa. Quindi, mi sembrerebbe strano che non vincesse il Pallone d’Oro”. Così il responsabile dell’area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, a Sky, prima di Juve-Spal. “Solo un folle – ha detto il dirigente bianconero – poteva dubitare delle qualità di Cristiano, che è forse il giocatore più importante nella storia del calcio. Lo vedo serenissimo, come sempre in questi mesi alla Juventus”.