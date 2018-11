(ANSA) – ROMA, 24 NOV – “Mi sono opposto al doping, l’ho sempre fatto con decisione”. La risposta di Sergio Ramos alle accuse di doping da parte di Football Leaks non si fa attendere. Il capitano ‘blanco’, che ieri era stato indicato come assuntore di un farmaco proibito, prima della finale Champions 2017, replica su Twitter. “Nel 2018, a Malaga, ho effettuato i test antidoping – la difesa di Ramos -. I tempi erano stretti, per l’imminenza del volo di ritorno, così il commissario antidoping mi ha consentito di fare la doccia prima del test: tutto è avvenuto in sua presenza. Poi ho passato i controlli”. Il giocatore racconta di avere “ricevuto un normale trattamento dallo staff medico, dai sanitari del club, nel giugno 2017, a Cardiff”. “La questione – sottolinea – è stata risolta e messa per iscritto”. “In carriera ho effettuato, e sempre superato, una serie infinita di test antidoping – afferma Sergio Ramos -. Anche in questo caso tutto si è svolto come da regolamento, come già comunicato da Uefa, Wada e Real Madrid”.