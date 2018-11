(ANSA) – FIRENZE, 24 NOV – Fa un volo da otto metri d’altezza dopo aver tentato un furto in un appartamento. Così un ladro – scalatore, comunque fuori pericolo di vita, è stato arrestato dalla polizia a Firenze. E’ un tunisino di 29 anni e si è arrampicato fino alla finestra di un’abitazione in pieno centro, nel rione di San Frediano, intorno alle 5.30. L’uomo ha raggiunto il piano e forzato la finestra ma i rumori hanno svegliato il proprietario, allora ha tentato di scappare. Per accelerare la fuga ha provato il salto giù dalla finestra, con un volo di quasi 8 metri. La polizia è intervenuta subito in strada dove lo ha trovato cosciente ma visibilmente provato dalla caduta e ha fatto arrivare un’ambulanza che ha trasportato con urgenza il ferito in ospedale con traumi a una spalla e a un braccio su cui era atterrato con tutto il peso del corpo. La prognosi è di 30 giorni. Appena dimesso dall’ospedale è stato arrestato per tentato furto in appartamento. Il gip ha convalidato la misura in attesa del processo.