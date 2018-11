(ANSA) – PISA, 24 NOV – Anche la Torre pendente di Pisa celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne: per iniziativa del Comune stasera il monumento è stato colorato di arancione grazie a una speciale illuminazione. “L’evento – ha spiegato il vicesindaco Raffaella Bonsangue – rientra nell’ambito di un percorso di voluta sensibilità nei confronti delle pari opportunità e delle situazioni di discriminazione subite dalle donne”. “Lunedì – ha aggiunto Bonsangue che ha anche la delega alle pari opportunità – scade il termine per presentare le domande di partecipazione al consiglio cittadino delle pari opportunità, organo aperto ad associazioni e consigliere comunali, per realizzare progetti che portino avanti questa sensibilità. Per noi la lotta contro la violenza sulle donne, così come le azioni di promozione delle pari opportunità, sono questioni trasversali a cui tutti dobbiamo dare il nostro contributo, poiché i fatti di cronaca ci sottopongono quasi quotidianamente questa emergenza, ma anche perché i piani della discriminazione nei confronti delle donne nella nostra società sono ancora molteplici e difficili da scardinare”.(ANSA).