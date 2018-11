(ANSA) – GENOVA, 24 NOV – Sarebbero scappati a piedi verso la collina gli autori del blitz di questa sera al casello autostradale di Genova Est a Staglieno. Su un muro presso il casello hanno scritto “Società autostrade assassini”. Inoltre sono stati lanciati alcuni volantini anonimi con scritto “Apriamo i caselli, paga Autostrade”. Secondo quanto appreso avrebbero agito 10-15 persone travisate. Sul posto oltre alla Digos anche la polizia scientifica per i rilievi e la polizia stradale intervenuta per prima. Per ora nessuna rivendicazione. Il blitz è stato messo a segno mentre il traffico procedeva regolarmente nelle direzioni di entrata e uscita. Gli autori hanno bloccato il casello per alcuni minuti, rompendo una sbarra del telepass e tracciando alcune scritte contro Autostrade. Hanno anche acceso fumogeni. A quanto sembra, prima di agire il gruppo avrebbe anche oscurato con alcuni sacchetti alcune telecamere del casello.